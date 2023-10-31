«أبوظبي القضائية» تنظم محاكمة صورية للمحامين

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، جلسة محاكمة صورية، للمحامين الجدد الملتحقين بالدفعة الـ45 من برنامج التكوين الأساسي، لغايات القيد بجدول المحامين أمام نيابات ومحاكم دائرة القضاء أبوظبي، بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة.

وأشارت الأكاديمية، إلى أن تدريب المحامين الجدد في محاكاة جلسة محاكمة واقعية، يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي، مبينة أن برنامج التكوين الأساسي يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وتجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها..

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