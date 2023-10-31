لجنة انتخابات «استشاري الشارقة» تعرّف بالضوابط

المصدر: الشارقة ـ البيان

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التقت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري مع رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية الـ9 على مستوى إمارة الشارقة، للتعريف بآليات سير العمل والضوابط الواجب اتباعها.

وتناول اللقاء الذي تناوب على تقديمه أعضاء لجنة إدارة الانتخابات شروط الترشح بشكل عام وشروط الترشح حسب الفئات وما يتصل بالحملات الدعائية واعتمادها.

وتضمنت المحاور شرح المرحلة الثانية من الانتخابات، بحيث تم توضيح مرحلة تسجيل المرشحين وكيفية تنفيذ هذه المرحلة بكفاءة وشروط الترشح في تقديم الشروط الأساسية التي يجب توفرها للمرشحين وتشمل هذه الشروط أن يكون المرشح من ضمن الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها.

وأن يكون عمر المرشح لا يقل عن 25 سنة ميلادية (من ميلاد المرشح 05/12/1998 وما دون ذلك) ويجب أن يكون المرشح متمتعاً بالأهلية المدنية، وأن يكون لديه سجل حسن ولم يسبق له الحكم بجريمة تخل بالشرف، ما لم يتم رده اعتباره وفقاً للقانون.

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