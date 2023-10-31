إطلاق برنامج الكشف المبكر عن الاكتئاب

المصدر: دبي - وام

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أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشروع الكشف المبكر عن مرض الاكتئاب في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع شركة «أوراكل هيلث»، وذلك وفق مساعيها الرامية إلى تعزيز الصحة النفسية بالمجتمع.

ويعد المشروع برنامجاً متكاملاً للكشف المبكر عن الاكتئاب في مراحل العمر المختلفة لأفراد المجتمع، ويستهدف مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة من فئة الأطفال والمراهقين والبالغين والنساء الحوامل وكبار المواطنين.

حيث يوفر تدخلات شاملة ومتكاملة وفعالة للصحة النفسية. وأكدت الدكتورة نور المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في المؤسسة أن البرنامج يحتوي على نظام إلكتروني في الملف الصحي «وريد»، يتم من خلاله أتمتة رحلة المتعامل وأدوات التقييم، حيث يقوم بإرسال تنبيهات لمزودي الخدمة وخطط الرعاية الصحية تعتمد على البراهين العلمية.

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