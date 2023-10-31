«حقوق الإنسان» بشرطة دبي تتعامل مع 95 % من الحالات والطلبات

المصدر: دبي- البيان

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تفقّد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بحضور عدد من القيادات الشرطية.

وأكد المنصوري، الدور الاستثنائي والهام الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بكافة فئاته، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام.

وأشاد اللواء المنصوري، بجهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان في التعامل مع مختلف القضايا والحالات التي وصلتها، ومنها التعامل مع 95% من الحالات والطلبات التي وصلتها خلال العام الماضي، مُحققةً المؤشر الذي تستهدفه في هذا الشأن، وهو 95 % أيضاً، إلى جانب تحقيقها نسبة 100% في مؤشر السعادة الداخلي، و96.8 % في مؤشر السعادة الحكومي خلال العام الماضي.

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