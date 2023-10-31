ورشة لدعم تحديث استراتيجية شرطة دبي 2024 – 2033

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، انطلاق ورشة عمل «مجموعة التركيز الاستراتيجي لقطاع شؤون الإدارة»، التي تأتي في إطار الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مستقبلية، لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 –2033.

وألقى اللواء أحمد رفيع، كلمة خلال الورشة، التي حضرها مديرو الإدارة العامة ونوابهم ورؤساء المجالس، أثنى فيها على جهودهم الهامة في مناقشة ووضع الأفكار والاقتراحات لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 – 2033.

مشيراً إلى أن الورشة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على عقد مجموعة من ورش التركيز الاستراتيجي، والبدء بخطة التحديث الجذري للخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الشرطي، ووضع الحلول المناسبة.

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