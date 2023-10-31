«التوطين»: 9 ملايين درهم جوائز «الإمارات للريادة في سوق العمل»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مجموع الامتيازات والهدايا والمكافآت المالية التي ستقدم للفائزين في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.

مؤكدة أنها تصل إلى 9 ملايين درهم. وأشارت إلى أنه سيتم تحديد الفائزين من قبل اللجان المختصة، التي شارفت على الانتهاء من تقييم نحو 3500 طلب ترشح للجائزة، ضمن فئاتها الثلاث (المنشآت والقوى العاملة وشركاء خدمات الأعمال)، وسيحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز والهدايا، مقدمة من الوزارة.

كما سيحصلون على هدايا عينية مقدمة من مجموعة من شركاء الوزارة، وهم برنامج فزعة، ومجموعة الحبتور، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة المايا، ومجموعة اليسرة، ومجموعة أباريل، إضافة للمجمع التأميني.

وأوضحت الوزارة أن الفائزين من فئة الأفراد سيحصلون على جوائز نقدية بقيمة 100 ألف درهم للمركز الأول، و50 ألف درهم للمركز الثاني، و25 ألف درهم للمركز الثالث، إضافة إلى 11 ألف درهم لكل فائز من المراكز الرابع إلى العاشر، مع هدايا متنوعة للفائزين والمشاركين، تتجاوز 900 ألف درهم.

ومن المقرر أن يتم إعلان الفائزين خلال حفل تكريم يوم 23 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تحديدهم من قبل اللجان المختصة، التي شارفت على الانتهاء من تقييم طلبات الترشح للجائزة بفئاتها الثلاث المشار إليها.

وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت الأربع التي ستحقق المركز الأول في فئة «المنشأة الرائدة»، ستحصل على «تصنيف الفئة الأولى» لمدة عام، وبموجبه سيحصلون على تخفيضات على رسوم المعاملات والإجراءات، تصل إلى متوسط 1.5 مليون درهم لكل منشأة.

كما ستمنح المنشآت التي تصنف «التصنيف الماسي» على عدد من المزايا، منها مسار سريع، وأولوية لإنجاز المعاملات، وتوفير مدير حساب خاص لتلبية احتياجات المتعامل.

ودعم فني فوري وحلول تقنية سريعة، وبرامج تدريب متخصصة حول مبادرات الوزارة، إلى جانب تقارير دورية حول آخر قرارات وتشريعات سوق العمل، وإبراز إنجازات المنشآت في مجلة سوق العمل التي تصدرها الوزارة شهرياً، ودعوة المنشآت لمعاينة خدمات الوزارة الجديدة قبل إطلاقها للجمهور.

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة، التي فتح باب المشاركة فيها خلال الفترة من 1 يونيو حتى 31 أغسطس 2023، إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة، التي تشمل شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، إضافة لشركاء خدمات الأعمال، حيث بلغ عدد الطلبات التي استقبلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة، أكثر من 3500 طلب، تشمل جميع الفئات.

تؤكد المشاركة الواسعة، في ضوء المعايير المطلوبة للجائزة، على ريادة المنشآت العاملة في الدولة، وحرصها على شراكتها مع الوزارة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وإنتاجيته، وتعزيز رفاهية القوى العاملة.

وتضم الجائزة ثلاث فئات رئيسة، هي فئة «المنشآت» التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل، والتي ساهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة «العمالة»، التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة «شركاء خدمات الأعمال»، التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.

27 راعياً وسجلت الجائزة إقبالاً واضحاً بين الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية لرعايتها، حيث وصل عدد الجهات الراعية للجائزة إلى 27 جهة رائدة في الدولة، ما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل.

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