«كهرباء دبي» تبحث وإندونيسيا التعاون في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي- البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حسين باجيس، السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات، ترافقه ناتاليا ريالوكي مارسودي، الرئيسة التنفيذية لشركة فيراتموس (Fairatmos).

حيث تناولت الزيارة أهمية التعاون وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال إزالة الكربون من أنظمة الطاقة لدعم العمل المناخي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي.

تعزيز

واكد معالي سعيد الطايرخلال اللقاء أهمية تعزيز أطر التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفرص الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى مناقشة آفاق التعاون الاستراتيجي ومساهمة المؤسسات والشركات الإندونيسية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، وهي قطاعات محورية في كل من دولة الإمارات، وجمهورية إندونيسيا.

واستعرض معالي الطاير أهم المشاريع والمبادرات والبرامج، التي تنفذها الهيئة، والتي تدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف ورسم ملامح المستقبل وتأسيس نموذج مستدام، لتوفير الطاقة داعماً للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

موضحاً أن الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال هذا النموذج حصلت على أدنى الأسعار العالمية في مشاريع الطاقة النظيفة.

حياد كربوني

وأشار معاليه إلى جهود دبي لتحقيق الحياد الكربوني، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول العام 2050.

وقد أسهمت جهود هيئة كهرباء ومياه في خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي بنسبة 19 % حتى عام 2022، ومن أبرز مشاريع الهيئة في مجال الطاقة النظيفة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

من جهته،أكد السفير الإندونيسي أهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات بين الجمهورية الإندونيسية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون والشراكة واستكشاف فرص الاستثمار بين الشركات الإندونيسية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، كما أبدى الجانب الإندونيسي اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على جهود الهيئة الحثيثة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

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