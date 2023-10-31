«الموارد البشرية» و«كهرباء دبي» تنظمان ملتقى شركاء الريادة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، ملتقى شركاء الريادة لعرض أهم الإنجازات التي تحققت ضمن مشاريع الريادة.

وعرض قصة التميز لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأهم المخرجات المحققة في مشاريع التطوير والتحسين البالغة 17 مشروعاً.

جاء الملتقى نتيجة للاتفاقية التي وقعتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي خلال إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمبادرة «شركاء الريادة» لبرنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتهدف تلك الاتفاقية إلى الارتقاء بالأداء وتعزيز الشراكة ونقل الخبرات بين الجهات الأكثر تميزاً في العمل الحكومي وسائر الجهات الساعية لتطوير أدائها، بهدف تزويدها بأفضل الممارسات والتجارب وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور.

حضر الملتقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من الجانبين.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على مشاركة خبراتها المتراكمة وأفضل الممارسات التي تتبعها في مجال التميز والريادة مع المؤسسات الأخرى في دبي، إضافة إلى الاستفادة من خبرات دوائر حكومة دبي لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

وتابع: يسعدنا في هيئة كهرباء ومياه دبي، التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ضمن مبادرة «شركاء الريادة» التي أطلقها برنامج دبي للتميز الحكومي الذي يعمل على نشر ثقافة التميز بين المؤسسات الحكومية في دبي.

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي نجحت في مأسسة ثقافة التميز في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام، الأمر الذي أسهم في حصول الهيئة على العديد من جوائز التميز المحلية والعالمية بما في ذلك عضويتها ضمن فئة النخبة في برنامج دبي للتميز الحكومي.

ومن جانبه أكد عبدالله بن زايد الفلاسي أن القيادة الرشيدة دائماً سباقة في تطوير العمل الحكومي، وإعداد أبناء الإمارات لقيادة العمل الحكومي المستقبلي ومواكبة المتغيرات والتطور التكنولوجي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وتابع الفلاسي: تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على الارتقاء بأداء المورد البشري، وإحداث تغيير جذري في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي، وتحفيز وتطوير أداء المنظومة الحكومية، لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الحكومي ونموذج يُحتذى لسعادة المتعاملين.

وأضاف أن الدائرة تتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، ودوائر حكومة دبي، للارتقاء بأداء موظفيها، وتطوير نقاط التحسين في مجال التميز الحكومي، والاستفادة من التجارب والخبرات لدى الجهات الحكومية ذات الأداء العالي والمتميز لغايات تطوير الأنظمة والخطط المؤسسية، ونشر ثقافة التميز والريادة لديها من خلال الشراكة ونقل الخبرات والمعرفة.

وتم خلال الملتقى تقديم عرض عن إنجازات مبادرة شركاء الريادة، واستعراض قصص التميز للفرق المشاركة في المبادرة ومنها فريق العمل التخصصي، وفريق الابتكار واستشراف المستقبل، وفريق الموارد البشرية، والخدمات الحكومية المتكاملة والتمكين الرقمي، ومحاور التميز الداعمة، والإدارة المالية.

وخلال الفترة الماضية عملت الفرق المشاركة على تعميم أفضل التجارب وتبادل الخبرات بين فرق العمل الحكومية، وربط جهات النخبة الحكومية مع جهات شريكة لتطوير العمل والأداء، وإطلاق برامج تمكين وتدريب وورش عمل لنقل الخبرات، وتحديد مؤشرات لتقييم النجاح تحت إشراف ومتابعة برنامج دبي للتميز الحكومي.

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