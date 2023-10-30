محمد بن راشد لأحفاده: حلقوا بأحلامكم واكتشفوا شغفكم واحلموا

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسخاً من كتابه "من الصحراء إلى الفضاء" إلى أحفاده "راشد" و"شيخة" و"محمد" أنجال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، موقعة بخط سموه ومتضمنة رسالة ملهمة خاصة بكل منهم.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر خاصية "ستوري" في أنستغرام صورة للرسائل القيمة التي كتبها فارس العرب لأحفاده.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إهدائه إلى سمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ابني راشد.. أنت مستقبل هذا الوطن، وبك نستلهم بصمتنا في مسيرة الحضارة لنعبر إلى ما هو أبعد من الفضاء.. حلق بأحلامك لأبعد مدى، فلا مستحيل في قاموسنا".

وكتب سموه في إهدائه إلى سمو الشيخة شيخة بنت حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ابنتي شيخة.. إصرارك على اكتشاف شغفك قد يقودك لتصنعيه من العدم.. أنت من يرسم المستقبل ويقرر أين يكون غداً".

كما كتب سموه في إهدائه إلى سمو الشيخ محمد بن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ابني محمد.. الأحلام الكبيرة دليل طموح وشغف عظيم والحياة بدون أحلام مملة ولا روح فيها، فكن طموحاً وحالماً يا ولدي".

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