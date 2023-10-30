برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

المصدر: البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

ودون سموه عن الاجتماع على موقع التواصل "إكس": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، أقررنا خلاله أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تضم الوزارات والهيئات الاتحادية والمجالس التنفيذية والدوائر المحلية وأهم 500 شخصية حكومية في الدولة والتي ستعقد في السابع من نوفمبر القادم. الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات هي المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في الدولة وتمثل الاجتماعات وقفة لتقييم أنفسنا .. ومراجعة إنجازاتنا .. وتشخيص أولوياتنا القادمة للعمل ضمن فريق الوطن الواحد تحقيقاً لتطلعات شعبنا".

وأضاف سموه: "كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولة والتي توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي وإعادة بيعه ورهنه في حال تغيير موقع سكنه أو حاجته لمسكن جديد بالإضافة لسياسات تتعلق بمرونة القروض الممنوحة للمواطن وذلك ضمن التطوير المستمر لمنظومة الإسكان الاتحادي للمواطنين بالدولة".

وتابع سموه: "كما أقررنا اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإقليميْن وما وراءهما.. وأقررنا أيضاً اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية والاستراتيجية ليكون مقرها في دولة الإمارات".

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