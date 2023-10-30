وزارة الموارد البشرية والتوطين: 9 ملايين جوائز «الإمارات للريادة في سوق العمل»

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مجموع الامتيازات والهدايا والمكافآت المالية التي ستُقدم للفائزين في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل تصل حتى 9 ملايين درهم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد الفائزين من قبل اللجان المختصة التي شارفت على الانتهاء من تقييم أكثر من 3500 طلب ترشح للجائزة ضمن فئاتها الـ 3 «المنشآت والقوى العاملة وشركاء خدمات الأعمال»، وسيحصل الفائزون على مجموعة من الجوائز والهدايا مقدمة من الوزارة، إضافة لهدايا عينية مقدمة من مجموعة من شركاء الوزارة وهم برنامج فزعة، ومجموعة الحبتور، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة المايا، ومجموعة اليسرة، ومجموعة أباريل إضافة للمجمع التأميني.

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