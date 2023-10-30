مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد والليزر وطب الجلد التجميلي "دياد-ديال" ينطلق الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق الأسبوع المقبل النسخة الخامسة من مؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد و الليزر و طب الجلد التجميلي (دياد-ديال) برعاية و زارة الصحة و وقاية المجتمع. حيث يتميز هذا الحدث العلمي بعرض جانبين من فروع تخصص الأمراض الجلدية و لذلك يعرف بالحدث ثنائي التخصص.

بدأ هذا المؤتمر عام 2016 و يقام مرة كل عامين و يتميز بأنه الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتخصص في علم التشخيص المجهري للأمراض الجلدية

يشهد المؤتمر هذا العام الاستضافة التاريخية للجمعية الدولية لباثولوجيا الجلد (ISDP) لأول مرة في دبي. و تعتبر هذه الاستضافة إنجازًا كبيرًا و حدثًا هامًّا حيث لم يسبق لأي دولة في الشرق الأوسط أن فازت باستضافة هذه الجمعية العريقة و التي تعتبر مرجعية عالمية لعلم الباثولوجيا الجلدية.

تؤكد مشاركة الجمعية الدولية لباثولوجيا الجلد في مؤتمر دياد-ديال على أهمية وتأثير هذا الحدث في مجتمع أمراض الجلد والأنسجة العالمي. سيوفر هذا التعاون فرصة فريدة لتواصل أكثر من 120 متحدثا عالميا للمساهمة في التطور المستمر لأمراض الجلد.

سيتواجد في حفل الافتتاح عدد من الشخصيات منها رئيس الجمعية العالمية للباثولوجيا الجلدية البروفيسورة جويس لي و نائبتها البروفيسورة أنجيلا غالان.

و تتميز هذه النسخة بعدد من الجلسات الاستثنائية و التي تعقد لأول مرة منها جلسات المناظرات الطبية في عدد من العلاجات المختلفة لنفس المشكلة مثل (أيهما أفضل لعلاج الإكزيما مثبطات جاك أو العلاج البيولوجي) ، و كذلك مناظرة (علاج الجفون أيهما أفضل الجراحة أو الحقن) ، و مناظرة (تعديل الأنف الجراحي أو غير الجراحي) ، و مناظرة بين (الأنواع المختلفة من محفزات الكولاجين).

و تعتبر هذه الطريقة وسيلة أكثر فاعلية لإيصال المعلومات و للمقارنة بين مختلف وجهات النظر الطبية مما يوسع من الآفاق الطبية و يبني أسس قوية لاتخاذ القرار الطبي.

و هناك عدد من ورش العمل التي تعقد لأول مرة منها: ورشة عمل "قاعة المحكمة" حيث تناقش القضايا القانونية المتعلقة بالأخطاء الطبية و حقوق و واجبات المرضى و الأطباء و يديرها عدد من الأطباء في وجود متخصصين قانونيين من هيئة الصحة بدبي

و تعقد لأول مرة مجموعة من ورش العمل المتخصصة في سونار الجلد ، حيث يعتبر واحدًا من التطورات الحديثة في الحقن التجميلي و جانب باثولوجيا الجلد أو علم الأمراض و التشخيص النسيجي يعرض عدد من الأطباء و الأساتذة عددا من الأمراض الجلدية و الآفات المجهرية التي يكثر عليها الخلاف التشخيصي. و عددًا من الأمراض النادرة و كيفية تشخيصها مجهريًا ، كما ستكون هناك أعداد كبيرة من ورش العمل على هامش المؤتمر لمناقشة عدد من الأمراض الجلدية و الطرق المتطورة لتشخيصها و ستكون هناك محاضرات و ورش عمل عن توظيف الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض الجلدية.

وفي ندوة جماعية يستعرض أطباء الباثولوجيا الجلدية مجموعة من أصعب الحالات التي مرت عليهم خلال حياتهم المهنية.

وبالنسبة لطب الجلد التجميلي، ستكون هناك محاضرات مختلفة عن آخر ما توصل إليه طب التجميل في مكافحة الشيخوخة والتركيز على الجانب الوقائي لعلامات تقدم العمر. و هناك العديد من ورش العمل العملية التي تطور مهارات الحقن التجميلي بالإضافة إلى جلسات عن مضاعفات حقن المواد المالئه و كيفية تجنبها.

و يختلف المؤتمر في محتواه عن طب التجميل التقليدي إلى الطب التصحيحي و التجديدي ، حيث يركز على الترميم و محفزات الكولاجين لتأخير عملية التقدم في العمر دون تغيير في الشكل.

و يقام على هامش المؤتمر المعرض الطبي الذي يقام للشركات الدوائية و أحدث ما توصلت إليه العلاجات التجميلية و أجهزة الليزر.



بلغت أعداد التسجيل لحضور المؤتمر حوالي 1800 طبيب و طبيبة من تخصصات الجلدية و الباثولوجيا و التجميل ، و بلغ عدد المتحدثين و الخبراء و الأساتذة المشاركين في البرنامج العلمي ما يقارب من 120 ، و يبلغ مجموع المحاضرات 190 محاضرة و 90 ورشة عمل .

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