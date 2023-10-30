زخم قوي في حملة الإمارات لإغاثة غزة

المصدر: (أبوظبي، دبي، وام)

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تستمر المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة «تراحم من أجل غزة»، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في الدولة. وفي أسبوعها الثالث شهدت الحملة مشاركة 5000 متطوع في فعاليات نظمت في أبوظبي ودبي والشارقة.

وقام المتطوعون بتجهيز 20000 حزمة إغاثية، حيث جمعت الحملة هذا الأسبوع 450 طناً من المواد والمستلزمات الإغاثية.

وعملت الحملة منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية وتجهيز 58000 حزمة إغاثية.

تشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، بالإضافة إلى منصات التطوع الوطنية.

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