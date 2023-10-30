450 طناً من المواد الإغاثية حصيلة الحملة في الأسبوع الثالث

المصدر: أبوظبي - موفق محمد ووام

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تستمر المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة «تراحم من أجل غزة»، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في الدولة.

وفي أسبوعها الثالث، شهدت الحملة مشاركة 5000 متطوع في فعاليات نظمت في صالة الاتحاد أرينا بأبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي فسيتفال أرينا في دبي بالتعاون مع دبي العطاء، وفي مركز البيت متوحد في الشارقة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير.

وقام المتطوعون بتجهيز 20000 حزمة إغاثية، حيث جمعت الحملة هذا الأسبوع 450 طناً من المواد والمستلزمات الإغاثية.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، بالإضافة إلى منصات التطوع الوطنية.

وعملت حملة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية وتجهيز 58000 حزمة إغاثية تنوعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية.

وتشكل الحملة امتداداً لجهود دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والإسهام في رفع المعاناة عنه والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها عبر توفير الاحتياجات الأساسية مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان قطاع غزة.

وتستمر المؤسسات الخيرية والإنسانية المعتمدة في الإمارات في استقبال التبرعات العينية والمالية ضمن الحملة، كما يمكن للراغبين بالتطوع التسجيل للمشاركة فيها عبر المنصات التطوعية الرسمية.

جهود

وقالت هيئة الهلال الأحمر، إن أكثر من 40 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الإماراتية، دخلت إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد وصولها إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن حملة «تراحم من أجل غزة» عملت منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية وتجهيز 58 ألف حزمة إغاثية تنوعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية.

وأوضحت بأن تكاتف المحسنين والمطوعين شجع الهيئة على اتخاذ قرار باستمرار تمديد فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة»، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأفاد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، بأن حصيلة التبرعات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 58 ألف طرد غذائي، أسهم في تجهيزها أكثر من 17 ألفاً و800 متطوع ومتطوعة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، موجهاً الشكر والتقدير إلى جميع المتطوعين والمتبرعين على مساهمتهم السخية.

وأضاف: «نعمل في المرحلة الحالية على تلبية الاحتياجات الأخرى لقطاع غزة، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الطبي، وذلك بعد أن وردت إلينا طلبات من قبل الكوادر الطبية المتواجدة في داخل قطاع غزة، تفيد بوجود نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية».

وتابع: «بعد استلام قائمة الطلبات، شرعنا على الفور في التواصل مع الجهات المعنية، والبدء في توفير تلك المستلزمات العلاجية على أن يتم تجهيزها ومن ثم إرسالها إلى مطار العريش على أن يتم إدخالها بعد ذلك إلى القطاع من خلال القنوات الدولية الرسمية».

ولفت إلى استمرار المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة «تراحم من أجل غزة»، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المvتأصلة في الدولة.

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