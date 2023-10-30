الإمارات تواصل فعاليات «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الفلسطينيين

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، تأكيداً للثوابت الإماراتية في تعزيز جهود العمل الخيري في كل بقاع العالم.

وعملت حملة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية.

ويأتي إطلاق حملة «تراحم من أجل غزة» بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وذلك تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

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