دراسة تحدد 4 نصائح لتجنب «إعياء الإنترنت»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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حددت دراسة طبية 4 نصائح لتجنب إعياء الإنترنت (الإعياء السيبراني)، وهي أخذ قسط من الراحة كل 5 أو 10 دقائق في حال الجلوس أمام الشاشات لأكثر من نصف ساعة، وعدم استخدام الشاشات القريبة من العين، وتجنب الألعاب الإلكترونية وعدم استخدام أجهزة الهواتف خلال الفترة المسائية.

وقال الدكتور وليد محمد عبدالله، استشاري عيون الأطفال والحول والتجميل بمركز أوربت للعيون بمدينة دبي الطبية، لتفادي إعياء الإنترنت، لا بد من أخذ قسط من الراحة كل 5 أو 10 دقائق، في حال الجلوس أمام الشاشات أكثر من نصف ساعة، وعدم استخدام أجهزة الهواتف خلال الفترة المسائية، لأنه يعد أكثر ضرراً من الفترة الصباحية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هانم أحمد خضر، طبيب ممارس عام بمركز الذيد الصحي، أن «إعياء الإنترنت»، هو ظاهرة تشبه دوار الحركة التي تؤدي إلى الشعور بالغثيان وضبابية الدماغ، بالإضافة إلى الدوخة والصداع النصفي.

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