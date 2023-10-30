«عجمان للتنمية الاجتماعية» تسعد 80 من كبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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استضافت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، 80 من كبار المواطنين، وأصحاب الهمم والأطفال، وذلك ضمن مبادرة «أنتم الخير والبركة»، التي تحتفل بها الجمعية سنوياً، تزامناً مع يوم المسن العالمي خلال أكتوبر، وذلك بهدف إسعادهم وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم من خلال تلك المناسبة.

وتخلل المبادرة تنظيم فطور جماعي بمطعم الخيمة التراثي في دبي، بحضور أحمد الفورة رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ومنى صقر المطروشي مدير عام الجمعية، وعدد من موظفات دائرة المالية بعجمان وغرفة وصناعة عجمان، إضافة إلى إقامة فعاليات شعبية وتراثية وثقافية، ورقصات شعبية، قدمتها فرقة الشاعر الحربية، كما تم تبادل الأحاديث والذكريات مع فئة كبار المواطنين لما لهم من أهمية وبركة في نسيج المجتمع المحلي.

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