تسجيل مرشحي انتخابات «استشاري الشارقة»غداً

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن بدء المرحلة الثانية من الانتخابات لتسجيل المرشحين، وفتح باب الترشح حضورياً حصراً في مراكز التسجيل المعتمدة، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد ولغاية الخميس المقبل.

وتفتح مقار تسجيل المرشحين أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة ظهراً في الدوائر الانتخابية التسع ببلديات إمارة الشارقة وهي: بلدية مدينة الشارقة، بلدية منطقة الحمرية، بلدية مدينة الذيد، بلدية منطقة مليحة، بلدية منطقة المدام، بلدية منطقة البطائح، بلدية مدينة دبا الحصن، بلدية مدينة كلباء، وبلدية مدينة خورفكان. وبينت اللجنة أنه يحق لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس على أن يكون المرشح من ضمن الهيئة الانتخابية التي ينتمي إليها ولا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية.

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