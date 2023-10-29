"طرق دبي" تطلق المرحلة الثانية من استبيان سلوكيات التنقل بالإمارة

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق المرحلة الثانية من "استبيان سلوكيات التنقل" الذي يستهدف العائلات المقيمة في دبي، والعمال القاطنين في مجمعات/مساكن العمال، والسياح/الزوار القادمين لدبي، والعمال غير المقيمين القاطنين في الإمارات الأخرى من خلال استبيانات في أماكن العمل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتحديث خططها الاستراتيجية للطرق والنقل وتحسين شبكات الطرق والنقل الجماعي بهدف تقديم تجربة تنقل سهلة وآمنة للجمهور، ومواكبة التنمية العمرانية المستقبلية لإمارة دبي بحسب خطة دبي الحضرية 2040.

وأنجزت الهيئة المرحلة الأولى من الاستبيان في الفترة من يناير إلى يونيو 2023. وتم إطلاق المرحلة الثانية من الاستبيان، التي تستمر حتى فبراير 2024، لتغطية عينات إضافية من الأفراد والعائلات، وتشمل قرابة 21 ألف فرد من بين المقيمين والعمال والسياح/الزوار والعاملين غير المقيمين في دبي.

وباشرت الهيئة المرحلة الثانية من استبيان سلوكيات التنقل لدى المقيمين والعمال والسياح/الزوار والعاملين غير المقيمين في دبي، وعملت على تنويع قنوات التواصل مع الجمهور لضمان مشاركة أوسع من خلال الاستبيانات المنزلية، والزيارات الميدانية، والمقابلات الشخصية، والمقابلات الرقمية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد.

وسيتم جمع وتحليل نتائج الاستبيان للحصول على المعلومات التي تساعد الهيئة في تحديث الخطط الاستراتيجية لشبكة الطرق وأنظمة النقل الجماعي، بما في ذلك مترو وترام دبي، والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري.

ويعتبر الجمهور شريكاً أساسيًا في تحقيق جهود الهيئة نحو تعزيز خدمات التنقل في إمارة دبي، ومن هذا المنطلق تدعو الهيئة إلى الاستجابة والمشاركة في الاستبيان في حال تم التواصل معهم، حيث ستلعب هذه البيانات دوراً فعالاً في التخطيط لتطوير شبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي وتعزيز التنقل وشبكات النقل في إمارة دبي.



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