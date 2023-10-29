طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية، قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:33، والثاني عند الساعة 02:39، والجزر الأول عند الساعة 20:13، والجزر الثاني عند الساعة 07:41، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42، والمد الثاني عند الساعة 23:27، والجزر الأول عند الساعة 16:29، والجزر الثاني عند الساعة 05:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 25 80 30

دبي 35 27 75 30

الشارقة 36 24 80 30

عجمان 36 25 85 35

أم القيوين 35 23 85 35

رأس الخيمة 35 22 85 40

الفجيرة 33 26 75 35

العـين 35 24 65 20

ليوا 36 22 75 30

الرويس 34 23 75 35

السلع 34 22 75 30

دلـمـا 33 25 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 34 26 80 35

أبو موسى 34 27 85 30.

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