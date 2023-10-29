"الهلال الأحمر" يعلن تمديد حملة "تراحم من أجل غزة" واستمرار فعالياتها على مستوى الإمارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلن الهلال الأحمر الإماراتي قبل قليل، تمديد حملة "تراحم من أجل غزة" واستمرارية كافة فعالياتها وأنشطتها على مستوى إمارات الدولة، بما يسهم في تعزيز الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأشار راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، خلال تصريحات صحفية اليوم (الاحد)، إلى أن تكاتف المحسنين والمتطوعين والإقبال الكبير على المشاركة في فعاليات الحملة منذ انطلاقها في يومها الأول وحتى الآن، كان الحافز الرئيسي في تشجيع هيئة الهلال الأحمر على اتخاذ قرارها باستمرار وتمديد فعاليات حملة "تراحم من أجل غزة".

وأوضح أن الحملة تعكس موقف دولة الإمارات الثابت قيادة وحكومة وشعباً تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة في الأزمات والظروف الإنسانية، وحرصها الدائم على تقديم العون والمساعدة ومد يد العون للمحتاجين انطلاقاً من الروابط الإنسانية التي تجمع دولة الإمارات مع جميع الشعوب.

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