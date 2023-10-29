"هيئة كهرباء ومياه دبي" تتبنّى استراتيجية شاملة لتعزيز ريادة دبي في مجالات الاستدامة والحفاظ البيئي وصناعة المستقبل

المصدر: البيان

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ضمن منظومة شاملة لدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات، أحرزت دبي إنجازات لافتة على صعيد تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والحفاظ البيئي، وتعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل، عبر وسائل عدة منها إعادة استخدام الموارد، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، التزاماً بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة باعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري لتحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة، ولترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.

استراتيجية شاملة

وفي هذا الإطار، تبنّت هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية شاملة لتشجيع الابتكار في إدارة النفايات، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتبني سلوكيات مستدامة في كافة قطاعاتها وتعزيز الوعي بين موظفيها والمتعاملين بضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى معدلات الحفاظ على البيئة جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية، فإن الهيئة تضع أولوية قصوى لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. إننا نعتز بإسهام الهيئة في خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19% في عام 2022 مقارنة بعام 2010، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030."

وأضاف معالي الطاير: "تشكّل استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إطاراً شاملاً لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتأكيد مقومات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة لها"، مؤكداً أنه مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) في مدينة إكسبو دبي، تكثف الهيئة مبادراتها وفعالياتها لتعزيز تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف قطاعات الهيئة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية والتي تمثل مقوماً مهماً من مقومات نجاح الجهود المبذولة في هذا الاتجاه."

مشروعات نوعية

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج التي تسهم في تسريع التحوّل نحو المباني صفرية الطاقة، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة يدعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. وتتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية.

وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة استخدام الطاقة في مبانيها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل مستمر، قامت الهيئة بتنفيذ العديد من مشروعات ومبادرات كفاءة الطاقة لإعادة تأهيل مبانيها الإدارية، ومحطات تحويل الطاقة، ومحطات الإنتاج، ومحطات ضخ وتخزين المياه. وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة والمياه بنسبة 37.78 % في عام 2022 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 82 مليون طن.

واشتملت إعادة التأهيل على استبدال نُظُم تبريد وتكييف الهواء القديمة بنُظُمٍ أخرى عالية الكفاءة، واستبدال وحدات الإضاءة منخفضة الكفاءة بوحدات ليد (LED) عالية الكفاءة (أكثر من 81,000 وحدة إضاءة)، وتركيب حساسات للتحكم في الإضاءة، وتركيب موفرات المياه، وتوصيل المياه المعالجة لري المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الألواح الشمسية الكهروضوئية التي تم تركيبها فوق أسطح مباني الهيئة المختلفة ومواقف السيارات الخاصة بها.

نتائج مثمرة

وحققت تلك المشروعات وفورات إجمالية للهيئة خلال عام 2022 تقدر بنحو 52 جيجاوات ساعة من الكهرباء و2.5 مليون جالون من المياه، وهذا يعادل توفير 22.76 مليون درهم وتخفيض 20,899 طناً من ثاني أكسيد الكربون.

إلى جانب ذلك، وابتداءً من مارس 2020، حوّلت الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي مارس 2021، تسلّمت الهيئة ختم (100% لا ورقية) من مؤسسة دبي الذكية، تقديراً لنجاح الهيئة في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%.

آلات ذكية

وفي إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكِرة مُلتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفّرت هيئة كهرباء ومياه دبي آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم. ولدى الهيئة حالياً وحدتان ذكيتان لإعادة التدوير في مركزها الرئيسي ومبنى ورسان. وتدعم المبادرة نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وتشجيع الممارسات المستدامة عبر إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، كما تدعم استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 – 2041 التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تقديم حلول عملية للتحديات البيئية.

وتنسجم هذه المبادرة كذلك مع استراتيجية الهيئة للاقتصاد الدائري الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وإثراء القيمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ودفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي. وتتبنى الاستراتيجية خمسة مبادئ هي: التصميم الدائري واستخدام المواد القابلة للتدوير؛ وتحسين إدارة الأصول؛ والحفاظ على القيمة والمعالجة في نهاية دورة المنتج؛ والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه؛ والشراكات الدائرية. وتسلط الاستراتيجية الضوء على سلسلة القيمة لدى الهيئة التي تركز على المستخدم الذكي، والمشتريات الدائرية، وإشراك الموردين.

إعادة تدوير

منذ تركيب الآلات الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2023، قام موظفو الهيئة بإعادة تدوير 299,992 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، تم استخدامها لإنتاج قمصان (تي شيرت) ومنتجات أخرى عبر إحدى الشركات المحلية باستخدام حلول التصنيع المستدام. ويتم تشغيل الآلات الذكية عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي.

مبانٍ خضراء

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2019 سبقاً عالمياً تمثّل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة. لدى الهيئة حالياً عدة مبانٍ خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تشمل: المبنى المستدام في القوز، أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء وفق مقياس المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، و"مركز الابتكار" و"مركز البحوث والتطوير" في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الشبكة الذكية، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، ومجمّع قطاع توزيع الطاقة في منطقة الروية، وجامع الريان في حتا، ومركز البيانات الأخضر التابع لشركة "مورو"، والذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، وفق تصنيف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2023 ضمن دورته الـ25 في الفترة 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، وهو حدث رئيسي على أجندة فعاليات الاستدامة العالمية، كونه الأكبر في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

إضافة إلى ذلك، وتزامناً مع يوم البيئة العالمي 2023، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية حملة لتنظيف شواطئ محمية جبل علي البحرية، بمشاركة عدد كبير من موظفي الهيئة والشركات التابعة للهيئة وعائلاتهم. كما عقدت الهيئة ندوتين توعويتين وأنشطة ترفيهية وتوعوية متنوعة حول تحويل النفايات البلاستيكية إلى أقمشة، وسبل تبني سلوكيات يومية مستدامة وطرق خفض استهلاك المواد البلاستيكية وإعادة استخدام وتدوير البلاستيك.

وبمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي يوافق 22 أكتوبر من كل عام، أطلقت الهيئة حملة تحت شعار "اليوم العالمي للطاقة: مسارك إلى مؤتمر الأطراف 28". وتضمّنت الحملة سلسلة من المحاضرات الافتراضية باللغتين العربية والإنجليزية لعدد كبير من المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، حضرها 11,238 طالباً وطالبة، للتعريف بمشاريع الهيئة المستدامة.

وقد حصلت الهيئة على العديد من الجوائز المحلية والعالمية تقديرا لجهودها الحثيثة في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، كما تُوجت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الإنجاز الكبرى 2022 من مجلس السلامة البريطاني، والتي تعد أبرز جائزة عالمية في مجال الصحة والسلامة والبيئة، تقديراً لفوز الهيئة بجائزة الشرف العالمية في مجال البيئة وجائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة لأحد عشر عاماً، حيث حصدت الهيئة، خلال عام 2022، جائزة الشرف العالمية للمرة الحادية عشرة، وجائزة سيف الشرف للمرة الخامسة عشرة.

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