80 % من أسطول «أجرة أبوظبي» «صديق للبيئة»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن 80 % من أسطوله لمركبات الأجرة صديقة البيئة خلال النصف الأول للعام الجاري، وقد بلغ عدد الركاب 44 مليوناً استقلوا 24 مليون رحلة بزيادة 24 % عن الرحلات في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما شهد العام ذاته تدشين مركبات تسلا الكهربائية ضمن أسطول مركبات الأجرة، كما بلغ عدد مركبات الأجرة العاملة وفق التطبيقات الذكية 2000 مركبة، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات التي قامت بها تلك المركبات 1.4 مليون رحلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز دور قطاع النقل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح إمارة أبوظبي ذكية وصديقة للبيئة ومستدامة في خدماتها ونمط التنقل فيها.

أما فيما يتعلق بخدمة نظام السيارات المشتركة، فقد بلغ عدد مركبات أسطول هذه الخدمة 147 مركبة، وتعتبر خدمة ذكية تمكن المتعامل عبر التطبيق الذكي من تحديد المركبة الأقرب إليه لاستئجارها والانطلاق بها والدفع وفقاً للاستخدام، حيث بلغ عدد الرحلات المسجلة ما يقارب 12,400 رحلة، أما فيما يتعلق بخدمة تأجير «السكوترات الكهربائية»، فقد تم إضافة 5 مناطق جديدة ليصبح بذلك إجمالي عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة وتأجير السكوترات 8 مواقع في أبوظبي.

كما أشار التقرير إلى أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات خدمة «أبوظبي إكسبرس» خلال منتصف العام الجاري 206 آلاف رحلة، وتتميز كونها خدمة مباشرة دون توقف، مما يجعل مساراتها أسرع في التنقل وأيضاً ملائمة لمختلف شرائح المجتمع وتمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان، وتسهم في القضاء على ظاهرة النقل العشوائي وتهريب الركاب والنقل غير المنظم.

وفي السياق خصص المركز مسارات جديدة للدراجات الهوائية والمشي تم إضافتها خلال النصف الأول من العام، ليبلغ طول شبكة المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشي في إمارة أبوظبي أكثر من ألف كم، موزعة على 680 كم في مدينة أبوظبي وضواحيها، و260 كم في مدينة العين وضواحيها، ونحو 70 كم في منطقة الظفرة.

كما أكد «النقل المتكامل» على مساعيه لتحقيق الريادة في التكنولوجيا وإدارة البيانات، وتهدف استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي إلى تعزيز وجود قطاع نقل فعال ومستدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع، عبر رفع كفاءة وراحة وسلامة منظومة النقل ودعم عملية التحول إلى وسائل نقل ذاتية القيادة وصديقة للبيئة ومستدامة، وذلك عبر مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات، ويعمل المركز حالياً على تقييم هذه التجربة من خلال دراسة وتحليل بيانات التشغيل بهدف تعميم المشروع على مناطق إضافية في الإمارة، ويتضمن المشروع أسطولاً من مركبات أجرة ذاتية القيادة تعمل تحت العلامة التجارية «TXAI»، وخدمة الحافلات الصغيرة ذاتية القيادة Mini-Robobus ونظام النقل الجماعي Automated Rapid Transit وهو نظام سريع ذو قدرة استيعابية عالية يشبه «الترام» لكن دون سكك حديدية، بالإضافة إلى تشغيل 15 محطة للشحن الكهربائي بجزيرتي ياس والسعديات، وأضاف المركز بأن عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة ذاتية القيادة في النصف الأول من العام بلغ 5 آلاف راكب، أما عدد المسجلين في التطبيق الذكي «TXAI» فقد بلغ تقريباً 14 ألف متعامل.

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