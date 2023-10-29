4 جلسات رئيسية تناقش طب الطيران في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الـ 69 لطب الطيران والفضاء الذي تستضيفه أبوظبي على مدار 3 أيام، بحضور 600 مشارك و180 متحدثاً من دولة الإمارات ونحو 50 دولة.

وناقش المشاركون خلال اليوم الثاني من المؤتمر، عدداً من الموضوعات الطبية في عالم الطيران والفضاء عبر 4 جلسات رئيسية. وقالت الدكتورة نادية بستكي، أول استشارية إماراتية متخصصة في طب الطيران والفضاء، المدير التنفيذي لشؤون الموظفين والشركات في طيران الاتحاد، إن طب الطيران والفضاء في دولة الإمارات تطور بشكل ملحوظ من جميع الجوانب.

ولفتت إلى أن المؤتمر يهدف لتوعية الكادر الطبي وأفراد المجتمع بأهمية طب الطيران، خاصة في ضوء التزايد الكبير لأعداد المسافرين، ما يوجب على شركات الطيران التركيز بشكل أكبر على سلامتهم.

وأشارت نادية بستكي في تصريح على هامش مشاركتها في جلسات المؤتمر، إلى أن طيران الاتحاد تحرص على مواكبة الابتكارات والتطورات العلمية في مجال طب الطيران والفضاء، وتحرص على اقتناء أحدث المعدات في هذا المجال، والتعامل مع شركات طبية متميزة لرعاية طواقمها من الطيارين والمضيفين، والمسافرين على متن رحلاتها.

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