حاكم الشارقة يشهد انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لملتقى صعوبات التعلم

المصدر: الشارقة - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، انطلاق فعاليات ملتقى صعوبات التعلم في نسخته الثالثة، تحت شعار «نتميز باختلافنا»، وينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم، بالشراكة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم.

واستهل الحفل، الذي أقيم في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم، بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقت بعدها الدكتورة هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، كلمة ثمنت فيها دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ورعايته واهتمامه بقضايا الأشخاص ذوي صعوبات التعلم، ومبادرة سموه الكريمة إلى إنشاء مركز مختص لذلك، ودعمه المتواصل، الذي شكل الركيزة الأساسية في تمكين المركز من تحقيق مستهدفاته الرامية إلى مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي صعوبات التعلم.

وسردت الدكتورة هنادي السويدي قصتها مع ابنها الذي عانى من صعوبات في التعلم خلال فترة دراسته، والتحديات التي واجهته في المدرسة، والأساليب التي اتبعتها كولية أمر لطفل يعاني من صعوبات في الكتابة وفرط الحركة، مشيرة إلى أنه أكمل دراسته حتى تخرج لاحقاً في الكلية العسكرية برتبة ضابط، الأمر الذي جعلها تعيش حياة ذوي صعوبة التعلم وأُسرهم.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور، مادة فيلمية عن مركز الشارقة لصعوبات التعلم، وأبرز الإنجازات التي حققها، إلى جانب استعراض البرامج والأنشطة المبتكرة التي يقدمها، وإحصاءات للخدمات والتدريب للمهتمين والمختصين بالأشخاص ذوي صعوبات التعلم، ومساندة المؤسسات التعليمية، وتدريب الكوادر العاملة في مجال التعليم، والتوعية بصعوبات التعلم، .

تكريم

وتفضل سموه بتكريم الشركاء والداعمين لملتقى صعوبات التعلم الثالث، ملتقطاً الصور التذكارية مع أعضاء ومنتسبي مركز الشارقة لصعوبات التعلم، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق التطلعات والأهداف التي يرمي لها المركز.

وعلى هامش الملتقى، عرج صاحب السمو حاكم الشارقة على منصة مركز الشارقة لصعوبات التعلم، واستمع سموه إلى شرح حول بعض التجارب التي تحاكي واقع ذوي صعوبات التعلم، بالإضافة إلى عرض لكتيب المهارات الذي يهدف إلى تنمية مهارة التركيز والمهارات الإدراكية.

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