مبادرة شهرية لخدمة متعاملي«إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المبادرة التي أطلقتها إقامة دبي تحت شعار «من أجلكم نحن هنا»، في دبي فيستيفال ستي، ستكون مبادرة شهرية في مختلف مناطق إمارة دبي، وخدمة استباقية تتيح للمتعاملين التقديم على أي خدمة في المنصة مباشرة.

جاء ذلك خلال زيارته، يرافقه عدد من المساعدين ونوابهم، لمنصّة حملة «من أجلكم نحن هنا»، التي استهدفت توفير منصة للتعريف بأهم الخدمات التي تقدمها للمتعاملين في إمارة دبي، واستمع خلال الزيارة إلى تجارب وملاحظات المواطنين والمقيمين المستفيدين من المبادرة.

وقدّمت الكوادر الوظيفية القائمة على المنصة عرضاً مفصلاً عن الخدمات التي يقدمونها، وتضمنت التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، والتأشيرة السياحية، والهوية المؤسسية، والإقامة الذهبية، وخدمة إذن دخول مرافقي ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى منصة جوازات الأطفال.

ووجه الفريق محمد المري شكره إلى إدارة دبي فيستيفال سيتي على تعاونها وحرصها على تعزيز أواصر العمل المشترك، كما أعرب عن تقديره لجهود فريق العمل وتفانيهم في توفير الخدمات للجمهور، مشيداً بنجاح المبادرة في توفير حلول سريعة وسهلة لاحتياجات الجمهور، وأكد استمرارية الجهود في تعزيز التواصل المباشر مع جميع أفراد المجتمع وتحسين تجربة المتعاملين من خلال تعزيز وعيهم واطلاعهم على أعلى معايير الخدمات وآليات الحصول عليها، وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفاً أن مبادرة «نحن نأتي إليكم» تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور، وضمان وصولهم إلى جميع الخدمات بسرعة وسهولة، لتعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم.

وأشار إلى أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي تنظمها إقامة دبي في المراكز التجارية، بناءً على متطلبات المتعاملين، والأسئلة الأكثر تكراراً الواردة إلى الإدارة العامة عبر قنوات التواصل مع المتعاملين، موضحاً أنها تعتبر خدمة استباقية للتسهيل على المتعاملين والوصول إليهم والإجابة عن استفساراتهم.

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