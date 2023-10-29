جامعة الشارقة وشركة «غراسيا» تعززان الاستدامة

المصدر: الشارقة – البيان

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وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة غراسيا، والتي تعمل في مجال الحلول المستدامة لقطاع الزراعة، وذلك بهدف تحديد أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك والمساهمة بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقعها من طرف الجامعة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن الشركة حامد الحامد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة غراسيا، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية. نصت المذكرة على التعاون المشترك في الدراسات والأبحاث المتخصصة المتعلقة بالزراعة والمياه والتربة والاستدامة والطاقة .

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