ملتقى برأس الخيمة لتفعيل الوقاية الأمنية المجتمعية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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نظمت شرطة رأس الخيمة من خلال إدارة الشرطة المجتمعية، ومركز الدعم الاجتماعي، ومجلس شباب شرطة رأس الخيمة، ملتقى تحت شعار «جيل واع لمستقبل واعد»، ضمن مبادرات عام الاستدامة 2023، وذلك في مجمع زايد التعليمي، بمشاركة نحو 1200 طالب وطالبة، و153 كادراً تعليمياً، وعدد من أولياء الأمور، بهدف تفعيل الوقاية الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع عموماً، وبين طلبة المدارس تحديداً، من خلال الحد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يقوم بعض الفئات التي لا تراعي القواعد والأنظمة المعمول بها على مستوى الدولة.

حضر الملتقى العقيد الدكتور ناصر البكر مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان مدير مركز الدعم الاجتماعي.

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