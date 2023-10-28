طقس الإمارات المتوقع غداً.. غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 الثاني عند الساعة 01:47

الجزر الأول عند الساعة 19:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:10

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة22:42



الجزر الأول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:17

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 24 80 35

دبي 34 24 75 40

الشارقة 34 22 80 35

عجمان 33 25 70 40

أم القيوين 33 22 85 45

رأس الخيمة 33 22 90 35

الفجيرة 32 25 65 45

العـين 34 23 80 20

ليوا 35 21 85 30

الرويس 33 23 65 40

السلع 34 23 65 35

دلـمـا 31 26 60 30

طنب الكبرى 32 27 70 35

الصغرى 32 27 70 35

أبو موسى 32 27 85 45

وام/محمد نبيل أبو طه/زكريا محي الدين

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