بلدية أبوظبي جاهزة لموسم الأمطار وخطة متكاملة لحالات الطوارئ

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن فرقها نجحت في التعامل بكفاءة مع مياه الأمطار التي هطلت على أبوظبي أول من أمس، كما استعادت كفاءة كل المناطق 100 %.

وشددت على اتباع إجراءات السلامة في حالات التقلبات الجوية والتأكد من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المتبعة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وإيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بواسطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة، وكذلك إيقاف جميع الأعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة وإيقاف حركات المعدات والمركبات الثقيلة.

وشددت أيضاً على ضرورة التأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة، إضافة إلى تنبيه جميع العاملين والموظفين بالإجراءات اللازم اتخاذها وتوخي الحيطة والحذر، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة، مع تثبت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول موقع العمل، والتأكيد من إيقاف عملية الهدم والآليات المستخدمة.

جاهزية

وتستعد بلدية المدينة لاستقبال موسم الأمطار خلال فصل الشتاء، وذلك عبر تعزيز ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار ، ووضع خطة متكاملة لحالات الطوارئ الناتجة عن مياه الأمطار، وتوفير أسطول من الآلات والمعدات للتعامل مع حالات ودرجات الطوارئ.

صيانة دورية

وأكدت البلدية إجراء صيانة دورية ومستمرة لشبكات ومصبات ومحطات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للتخفيف من حالات الطوارئ خلال موسم الأمطار،كما تجري الفرق الفنية زيارات ميدانية للمواقع بشكل مستمر، بهدف التأكد من عمل الأنظمة بالكفاءة المطلوبة أثناء المواسم المطرية، كما يتم تحديث خطط الاستجابة.

تجمّع المياه

ولفتت البلدية إلى أنها تقوم بالكشف عن أماكن تجمع المياه في آخر هطول مطري من خلال سجلات مشاريع التشغيل والصيانة السابقة والتأكد من استمرار وجود أي مشكلة أو مسبباتها بهدف وضع الحلول الفنية المناسبة، وتحديد العمالة والمعدات الكافية للتعامل معها، وتحديد المناطق والأصول المتوقع تأثرها أثناء الهطول المطري للتعامل معها بشكل فوري عند هطول المطر.

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