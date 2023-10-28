ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة حفل كليات التقنية العليا لتخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023»، والتي تضم كوكبة جديدة من خريجي وخريجات الكليات على مستوى أبوظبي والعين والظفرة (إمارة أبوظبي) من برامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام التطبيقي وإدارة الأعمال والتربية وعددهم 899 خريجاً وخريجة وشهد توزيع الشهادات على الخريجين والخريجات.

أقيم حفل التخرج في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا والدكتورة عائشة أبوشليبي المدير التنفيذي لكليات التقنية - أبوظبي والدكتور شوقي خرباش المدير التنفيذي لكليات التقنية - العين والمهندس عبدالرحمن الجحوشي مدير كليات التقنية - الظفرة وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

واستهل الحفل بالسلام الوطني، وعرض فيديو «نحن من نصنع الإنجازات» الذي يعكس البيئة التعليمية المتطورة للكليات وبرامجها المتخصصة ونوعية مخرجاتها التطبيقية.

ثم ألقى الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة باسم مجلس أمناء الكليات عبر فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم المستمر لمسيرة الكليات وكل ما من شأنه تعزيز دورها في إعداد الكفاءات الوطنية وفق التطلعات والطموحات المستقبلية.

وأكد التزام الكليات بالتطوير وفق متطلبات كل مرحلة، لتعزيز ريادتها في التعليم التطبيقي والوصول لمخرجات نوعية قادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل، مشيراً إلى أن استراتيجية الكليات «نحن من نصنع المستقبل 2023 ـ 2028» تعتمد على الشمولية والتكاملية، ما يمكنها من إعداد كوادر المستقبل من حملة البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، في ظل شراكة مهنية مع قطاعات العمل العامة والخاصة، بما يدعم تعزيز فرص توظيف الخريجين جعلهم الخيار الأول لسوق العمل.

ومن ثم أعلن الدكتور العيان، بالنيابة عن مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تخريج 899 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا على مستوى أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، دفعة العام 2022 ـ 2023 «قادة اليوم للغد»، والذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة واستحقاق، مهنئاً الخريجين والخريجات ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وعبر الخريجون عن شكرهم للقيادة الرشيدة لدعمها وتشجيعها لهم وحرصها الدائم على نيلهم أفضل الفرص التعليمية وثمنوا جهود أسرهم وأساتذتهم وكل من وقف إلى جانبهم ودعم مسيرة نجاحهم وتفوقهم، مؤكدين حرصهم على إثبات ذاتهم في سوق العمل، كقادة منتجين ومبدعين في تخصصاتهم، والعمل لأجل مستقبل أفضل ومستدام لوطنهم.

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