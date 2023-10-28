شرطة دبي و«الداخلية الفرنسية» تبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار جيرالد دارمانين وزير داخلية الجمهورية الفرنسية، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور نيكولا نييم تشيموف سفير فرنسا في الإمارات، وناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا بدبي، وقيادات شرطية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي الحديثة في تعزيز الأمن والأمان. واصطحب اللواء خليل المنصوري، الضيف، إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأطلعه على نظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع.

كما اطلعه على نظام«التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، وعمل إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع،. وفي ختام الزيارة، أشاد جيرالد دارمانين بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي وما وصلت إليه من تقدم في مختلف المجالات الخاصة بمكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وتطويع التقنيات في برامجها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز