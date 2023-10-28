حمدان بن محمد: كلنا فخر بتولي منى تهلك رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، انتخاب الدكتورة منى تهلك- المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال- لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك انتخاب الدكتورة منى تهلك - المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال - لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات لتسجل إنجازاً إماراتياً وعربياً هو الأول من نوعه... من جديد تثبت بنت الإمارات قدرتها على لعب أدوار وطنية ودولية في مختلف القطاعات الحيوية وكلنا فخر بالدكتورة منى ونتمنى لها التوفيق في مهمتها المقبلة لخدمة القطاع الطبي العالمي».

وتم انتخاب الدكتورة منى تهلك لهذا المنصب الرفيع خلال المؤتمر العالمي للمستشفيات الذي عقد في لشبونة، لتكون بذلك أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب في الاتحاد الدولي للمستشفيات منذ تأسيسه.

ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سجل إنجازات المرأة الإماراتية بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره لها القيادة الرشيدة ضمن كافة القطاعات.

وعبرت الدكتورة منى تهلك عن امتنانها لدعم القيادة الرشيدة وسعادتها باختيارها لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات، قائلة: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على التزامها الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية التي تفوقت في أدوار رفيعة المستوى في مختلف المجالات، وذلك بفضل الثقة الكبيرة والفرص التي منحتها إياها لتعزيز تقدمها وتفوقها ضمن مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الطبي».

وأضافت: «هذا الفوز لا يسلط الضوء على التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية فحسب، بل يعكس أيضاً المكانة المتميزة للقطاع الصحي في دولتنا، ويشرفني أنا وزميلاتي الإماراتيات أن نمثلها في هذا المحفل الدولي الكبير، والعمل على مواصلة مسيرة تطوير الاتحاد الدولي للمستشفيات بما نتمتع به من خبرات عالمية».

وخلال فترة عملها مع الاتحاد الدولي للمستشفيات على مدى السنوات السبع الماضية سلّطت تهلك الضوء على تميز ونجاح قطاع المستشفيات في دولة الإمارات، وعرض تجربة ومساهمات المرأة الإماراتية في هذا المجال على نطاق عالمي.

وبانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمستشفيات للدكتورة منى تهلك رئيساً جديداً للاتحاد، تنهي بذلك فترة رئاستها كرئيسة معيّنة للاتحاد، وتبدأ فترة ولايتها لمدة عامين كرئيسة منتخبة للاتحاد الدولي للمستشفيات خلفاً لديبورا ج بوين، الرئيس التنفيذي للكلية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في الرعاية الصحية.

اختيار مستحق

وهنأ الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، الدكتورة منى تهلك على اختيارها المستحق رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات، منوهاً بقيادتها الاستثنائية وخبرتها ومساهماتها القيمة في منظومة الرعاية الصحية في دبي وخارجها. معرباً عن فخره واعتزازه بما قدمته من إنجازات بشكل خاص، وتقديره للمواهب الاستثنائية للمرأة الإماراتية على الساحة العالمية، بشكل عام.

وأضاف شريف أن هذا الاختيار يُعد نجاحاً كبيراً لجميع العاملين ضمن القطاع الصحي على مستوى الدولة، ودليلاً جديداً على المكانة المتميزة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، وقدرتها على التميز في جميع المجالات، لاسيما المجال الطبي، وتحملها المسؤولية جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء نهضة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز