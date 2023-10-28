«شباب العدل» ينظم مناظرة مع طلبة قانون

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم مجلس شباب وزارة العدل مناظرة قانونية مع وفد من طلبة كلية القانون في جامعة الإمارات بعنوان «القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي؟»، وذلك بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.

وأكد معاليه، في كلمة له خلال المناظرة، أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة وطنية ومستقبلاً واعداً للدولة، معرباً عن تقديره وإعجابه بجهود الشباب الطلبة. وبعد المناظرة، تم تنظيم جولة للوفد في المحاكم الاتحادية، حيث تعرّف إلى سير العمل في القضاء وأهميته في تحقيق العدالة.

كما تم استعراض البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل، والتي تسهم في تطوير مهارات ومعرفة الشباب القانونية.

وتعكس هذه الزيارة التفاعل الإيجابي بين وزارة العدل والمؤسسات التعليمية الرائدة في تعزيز التعليم والتفاهم في مجال القانون، وتشجيع الشباب على الاهتمام بالقضايا القانونية والمشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع.

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