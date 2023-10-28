وفد سنغافوري يبحث الشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث وفد حكومي سنغافوري مجالات تعزيز الشراكة التعليمية مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، واطّلع على برامجها ومساقاتها العلمية وتجربتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد برئاسة الدكتور محمد فيصل وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية في جمهورية سنغافورة، وكان في استقباله الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، وعدد من المسؤولين في الجامعة. وناقش الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التنسيق والتعاون للاستفادة من تجربة الجامعة في مجال العلوم الإنسانية، خصوصاً المتعلقة بدراسات السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والتعايش.

وتعرف الوفد على مبادرات الجامعة وجهودها في هذا الصدد، والتي تتضمن برامج أكاديمية معتمدة في درجة البكالوريوس، يعتبر الأول من نوعه في التسامح، إلى جانب برامج الدراسات العليا في التسامح ودراسات الأديان، والأنشطة الداعمة للزيارات الطلابية للمعالم الدينية والتاريخية العالمية، وانخراط الطلاب في الحلقات العلمية الطلابية العالمية حول التسامح وحوار الأديان وتحليل النصوص، وكيف أن تلك الحلقات أتاحت للطلاب مجالاً للحوار بين الأديان كمنصات للمناقشات المفتوحة، حيث يمكن للطلاب من جامعات مختلفة تبادل الأفكار وتعزيز التفاهم المتبادل.

كما تعرف الوفد السنغافوري على جهود الجامعة في تصميم منهاج التربية الإسلامية وفق منظور القيم

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