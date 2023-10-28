انطلاق مؤتمر طب الطيران والفضاء بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء، الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الاوسط ، بحضور 600 مشارك و180 متحدثاً من الإمارات ونحو 50 دولة، ويستمر حتى غد. ويعقد المؤتمر الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للطيران وطب الفضاءبالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وطيران الاتحاد، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.

وأكد مبارك الشامسي مدير إدارة المؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة، بأبوظبي، أهمية اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة التاسعة والستين من هذا المؤتمر باعتبار مركزاً سريع النمو للأعمال والسياحة .

من جانبه، قال البروفيسور إريك هوهمان، رئيس اللجة المنظمة، إن المؤتمر سيجمع على مدار ثلاثة أيام بين الخبراء في مجال الطيران وطب الفضاء لمناقشة أحدث التطورات بذلك المجال، إذ تم إعداد برنامج علمي للمشاركين بالمؤتمر، و اعتماد 17.5 ساعة من التعليم الطبي.

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