جهود متواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة  

المصدر: أبوظبي ـ البيان ووام

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تتواصل جهود الدولة ممثلة بمؤسسات وهيئات خيرية وتطوعية محلية عدة لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»، التي انطلقت 15 أكتوبر على مستوى الدولة، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة.

وتنظم الحملة فعاليات جديدة غداً في أبوظبي ودبي والشارقة لتجهيز 20 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وشاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الحملة بتنظيم حملة تبرع داخلية، شارك فيها أصحاب الهمم من منتسبيها وكوادرها الوظيفية بتقديم التبرعات وشراء المواد الغذائية وتعبئتها، لتجهيز السلال الغذائية الشاملة.

وقال عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة : تبادر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باستمرار إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة، وتسهم في رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، من خلال إتاحة المجال لأصحاب الهمم والكوادر الوظيفية في المؤسسة، للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية، ومواد النظافة العامة.

من جهة أخرى نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية مبادرة خيرية للمساهمة مع مؤسسة القلب الكبير للتبرع ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، والتي استهدفت من خلالها موظفي الهيئة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، تماشياً مع خطط الهيئة الاستراتيجية ورؤيتها، لتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات خصوصاً في مجال العمل الخيري، وتعزيز الدور المجتمعي، من خلال نشر ثقافة التطوع بين الموظفين والتشجيع على فعل الخير، كونها صفة أصيلة تأسست في نفوسنا من خلال تعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لما لها من أهمية في تحقيق التوازن المجتمعي، والتشجيع على التلاحم والتراحم ونشر الخير.

ترسيخ

وأكد علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن هذه المبادرة شملت جمع التبرعات من قبل موظفي الهيئة، تزامناً مع حملة «تراحم من أجل غزة»، التي أطلقتها الدولة لمساعدة وإغاثة المتضررين من الحرب في غزة، حيث ترسخ هذه المبادرة لدى موظفي الهيئة مفاهيم التكاتف المجتمعي وإيجابيات العمل التطوعي، من خلال مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في الدول، التي تتعرض للأزمات والمبادرة إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة، مبيناً أن الإمارات رسخت فعل الخير لدى كل أفراد المجتمع ووصلت أياديها البيضاء إلى مختلف بقاع العالم لإغاثة الملهوف، انطلاقاً من دورها الراسخ منذ التأسيس على تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين وترسيخ العمل الإنساني.

مليون دولار

وأعلنت شركة «ماجد الفطيم» عن التبرع بمبلغ مليون دولار لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم حملة «تراحم من أجل غزة». ويأتي هذا التبرع بالإضافة إلى الدعم الكبير، الذي قدمته الشركات الأخرى التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم» في المنطقة، من خلال تقديم تبرعات، تجاوزت قيمتها مليون دولار، وتسهيل حملات جمع التبرعات.

كما أطلقت «ماجد الفطيم» حملة لجمع التبرعات، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يمكن لعملاء كارفور التبرع بشكل نقدي، عبر صناديق الدفع في متاجر كارفور، وعبر الموقع الإلكتروني وتطبيق التسوق، أو من خلال تقديم التبرعات العينية عن طريق إيداع المنتجات في صناديق تابعة للهلال الأحمر الإماراتي في متاجر كارفور أو مراكز التسوق التابعة للشركة، ومتجر «ذات»، كما يمكن للعملاء التبرع بنقاط «شير» عبر التطبيق.

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