«كهرباء دبي» تستضيف النسخة الـ 11 من القافلة الوردية

المصدر: دبي - البيان

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استضافت اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي النسخة الحادية عشرة من القافلة الوردية التي تنظمها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» تحت شعار «بك نستمر».

وعقدت القافلة جلسات توعية باللغتين العربية والإنجليزية، شاركت فيها أكثر من 200 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة، حيث استهدفت الجلسات رفع مستوى الوعي حول طرق الوقاية من سرطان الثدي، ودور الكشف المبكر عنه في رفع نسبة الشفاء والتي تصل إلى 95 %.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئةفي إطار توجيهات الإدارة العليا في الهيئة، نحرص في اللجنة النسائية على المشاركة السنوية بالقافلة الوردية، ودعم الجهود الوطنية لجعل الكشف المبكر والفحوصات الطبية الدورية ثقافة مجتمعية راسخة.

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