«طرق دبي» تحتفي بـ«أكتوبر الوردي» لنشر الوعي الصحي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مجموعة فعاليات متزامنة مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (أكتوبر الوردي)، حيث ركزت الفعاليات على تقديم الدعم النفسي، والتوعية وأهمية إجراء الفحص المبكر، وكيفية اكتشاف الأعراض المصاحبة مبكراً للتمكن من علاجه والحفاظ على صحة المرأة وتعزيزها.

ومن ضمن الفعاليات تم تقديم ورشة توعية للموظفات تحت عنوان «أساليب الوقاية والعلاج من سرطان الثدي» تم خلالها استعراض وسائل الوقاية من خلال الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بالإضافة إلى تناول الأغذية الصحية.

كما تضمنت الفعاليات توزيع قسائم فحص الماموغرام من مستشفى الزهراء لموظفات الهيئة من أجل حثهن على إجراء الفحص الدوري ورصد الأعراض المبكرة والعمل بالنصائح والإرشادات الطبية لتجنب تضاعف المرض.

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