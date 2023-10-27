حمدان بن محمد: كلنا فخر بالدكتورة منى تهلك ومن جديد تثبت بنت الإمارات قدرتها على لعب أدوار وطنية ودولية

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انتخاب الدكتورة منى تهلك - المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال - لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات.

وقال سموه في تدوينة على "إكس": نبارك انتخاب الدكتورة منى تهلك - المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال - لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات لتسجل إنجازاً إماراتياً وعربياً هو الأول من نوعه  … من جديد تثبت بنت الإمارات قدرتها على لعب أدوار وطنية ودولية في مختلف القطاعات الحيوية وكلنا فخر بالدكتورة منى ونتمنى لها التوفيق في مهمتها المقبلة لخدمة القطاع الطبي العالمي.

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