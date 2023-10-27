طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط امطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:34 الثاني عند الساعة 00:56 الجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:38.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة21:53 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 85 35

دبي 32 25 85 35

الشارقة 33 23 85 35

عجمان 32 25 90 45

أم القيوين 31 22 85 40

رأس الخيمة 31 23 75 30

الفجيرة 32 25 80 35

العـين 34 24 90 30

ليوا 34 24 85 30

الرويس 34 25 75 40

السلع 35 25 70 40

دلـمـا 32 28 70 20

طنب الكبرى / الصغرى 31 29 75 50

أبو موسى 31 30 70 55

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