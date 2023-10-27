عبدالله بن زايد يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ويبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية سعادة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.

وبحث سموه وباربرا ليف، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع المدني لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة، كما ناقشا السبل الكفيلة بتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو مستدام.

وتطرقت مباحثات الجانبين إلى المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد والتوتر في المنطقة، وسبل تكثيف الجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد.

كما اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه الأزمة الراهنة.

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