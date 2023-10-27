80 جهة عارضة من 16 دولة في "سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي"

المصدر: وام

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ينطلق سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي في 22 نوفمبر المقبل ويستمر يومين في مركز مؤتمرات مدينة جميرا، بمشاركة أكثر من 80 جهة عارضةً من 16 دولة مختلفة.

ويلتقي الموزعون وصناع المحتوى الإعلامي والتلفزيوني ومقدمو الخدمات الإعلامية والشركات الناشئة مع الزوار والمهتمين بشراء أحدث إصدارات المحتوى الإعلامي.

وقال منظمو الحدث إن صناعة المحتوى الرقمي العالمي تشهد ازدهارا كبيرا، إذ تقدر قيمتها السوقية بنحو 162.9 مليار دولار العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 282.3 مليار دولار بحلول العام 2032.

ويستضيف الحدث 4 أجنحة عالمية، من كل من تركيا وروسيا فيما تشارك كوريا الجنوبية بجناحين في دورة العام الحالي، ويتيح ذلك للزوار فرصة استكشاف محتوى متنوع وغني من أنحاء مختلفة من العالم.

ومن المتوقع أن يشارك في الفعالية أكثر من 200 مشترٍ من أكثر من 25 دولة.

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