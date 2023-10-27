تشكيل جديد لمجلس شباب «الإمارات للخدمات الصحية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن التشكيل الجديد لمجلس الشباب التابع لها للأعوام 2023 - 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، والذي يعد امتداداً لجهودها الداعمة للشباب، واستثمار طاقاتهم الإبداعية، ومواصلة تمكينهم.

يأتي ذلك ضمن سعي المؤسسة وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة في تمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات، التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن، من خلال رؤية استراتيجية طموحة، تعكس التزامها بتعزيز دورهم الحيوي في تحقيق أهداف المؤسسة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن إعلان التشكيل الجديد لمجلس شباب المؤسسة للفترة 2023 - 2025 يجسد حرص المؤسسة واهتمامها بتفعيل دور الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، وعكس تطلعات موظفيها الشباب وطموحاتهم، والعمل على تحقيقها وإشراكهم في صنع القرار، داعياً أعضاء مجلس شباب المؤسسة إلى توظيف قدراتهم، واستثمار إمكانياتهم لصنع شباب قيادي قادر على استشراف المستقبل.

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