سفير الصين يؤكد دعم بلاده مساعي الإمارات لمواجهة تحديات المناخ

المصدر: دبي - وام

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أكد تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، دعم بلاده لمساعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيير المناخ، خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 الشهر المقبل.

وأعرب على هامش افتتاح المقر الجديد للقنصلية الصينية في دبي، عن حرص بلاده على المشاركة الفعالة في«COP28»، والمساهمة بالجهود الدولية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة ومعالجة تحديات تغيير المناخ، لافتاً إلى أن الجهات المعنية في بلاده تكثف بالتنسيق مع الشركات الصينية المختصة، جهودها لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في هذا الحدث العالمي.

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