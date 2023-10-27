«دبي العالمي لسلامة الأغذية» يناقش تأثير تغير المناخ وحلول الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة عشرة من «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية»، الذي سينعقد تحت شعار «أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء»، 11 و13 ديسمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيجمع المؤتمر متخصصين وأكاديميين وجهات بحث علمي ومنظمات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية عاملة في قطاع الأغذية، لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات.

ويعكس المؤتمر جهود بلدية دبي في تعزيز استدامة قطاع الأغذية، وحرصها على توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية، وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات التي تُسهم في ضمان تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي»، لتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من الفقد

والهدر ومواجهة الأزمات، والحفاظ على سلامة الغذاء ونظم التغذية.

وأكد سلطان الطاهر مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أن الدورة السابعة عشر من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، ستكون استثنائية، لكونها ستسلط الضوء على تأثير التغير المناخي على النظم الغذائية، ومناقشة التحديات والحلول، وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة، لضمان الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات الشهر المُقبل في مدينة إكسبو دبي.

وقال الطاهر: «سيكون المؤتمر فرصةً للتعرف إلى أحدث التطورات والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي، وأفضل الممارسات التي تعزز مفاهيم السلامة الغذائية، وسبل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي العالمي، وسط مشاركة جهات تشريعية وحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والمتخصصين في مجال سلامة الأغذية والتغذية والأمن الغذائي».

مشاركة

ويُتوقع أن يزيد عدد المشاركين في هذه الدورة على 3,000 مختص وخبير، يمثلون جهات رقابية ومراكز بحثية ومنظمات محلية وإقليمية وعالمية في مجالات سلامة الغذاء والتغذية والأمن الغذائي، إضافةً إلى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأغذية.

كما ستنعقد خلاله أكثر من 80 ورشة عمل وندوة وجلسة علمية، تتناول مواضيع متعددة، تتعلق بسلامة الغذاء والأمن الغذائي، والاستدامة، وأفضل الممارسات والفحوصات المخبرية، فضلاً عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في هذا المجال عالمياً.

وأتاحت البلدية طريقة سهلة للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر، عبر الرابط التالي:

www.foodsafetydubai.com.

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