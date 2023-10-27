أمطار الخير تهطل على أغلب مناطق الإمارات

المصدر: متابعة: مصطفى خليفة وعصام الدين عوض

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استمرت حالة عدم الاستقرار الجوي، مصحوبة بهبوب رياح نشطة وقوية وتأثرت أغلب مناطق الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي مصحوباً بتيار هوائي من الغرب، مما أدى إلى تشكل السحب الركامية القريبة وتساقط الأمطار.

وسقطت أمطار غزيرة على مدينة زايد وشارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه النوف في الظفرة، وطريق غياثي، وغزيرة مصحوبة بالبَرَد على المرفأ وحميم وغياثي وليوا.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة خليفة والختم وجزيرة ياس وكورنيش أبوظبي والحديرات والمشرف والفلاح، وكانت غزيرة رعدية مصحوبة بالبَرد والبرق على الجزيرة الحمراء وجزيرة المرجان في رأس الخيمة وطريق رأس الخيمة ـ أم القيوين.

الجزر

وشهدت دبي وأم القيوين ورأس الخيمة، إضافة إلى عدد من الجزر، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متفرقة، كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على طريق العين ـ دبي، وخفيفة على سيح السلم، وكانت متوسطة إلى غزيرة على جبل جيس، ومصحوبة بالبرد على الرمس برأس الخيمة والراعفة ومناطق متفرقة بأم القيوين وعجمان.

كما سقطت أمطار غزيرة على وادي مي بالفجيرة ووادي الحلو في الشارقة، وعلى طريق شارع الإمارات العابر دبي ـ الشارقة، وكانت غزيرة مصحوبة بالرعد على مناطق أخرى، ومصحوبة بالبرد على حتا في دبي.

فيما استمر هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرد على مناطق متفرقة في مدينة أبوظبي والعين وغنتوت والرحبة والسمحة وجزيرة الأريام والنوف، وكانت متوسطة على جزيرة أبو الأبيض والعامرة والقوع وزاخر والقطارة ومزيد والظاهر.

وسجلت أمس «الخميس» أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 14.8 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، فيما سجلت أعلى درجة في بدع دعفس بمنطقة الظفرة بواقع 35.9 درجات مئوية عند الساعة 12:45 ظهراً بالتوقيت المحلي للإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم «الجمعة» غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ويوم «السبت» تختفي حالة عدم الاستقرار الجوي .

حيطة وحذر

ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة للشرطة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، السائقين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار، أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية.

وأكد بلديات الدولة استعدادها للموسم مبكراً ووضع الخطط لمواجهة أي حالات طارئة، حيث أشار خالد بن فلاح السويدي مدير خدمات المتعاملين بالإنابة ببلدية الشارقة، إلى أن البلدية شكلت فرق عمل للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، كما تم توزيع الصهاريج والمضخات على الأماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار فيها.

ولفت إلى أنه تم تخصيص فريق عمل لاستقبال المكالمات الطارئة التي ترد من الجمهور، ناصحاً الجمهور بضرورة التقيد بالإجراءات التي ترد من الجهات المختصة، وتجنب الذهاب إلى الأودية.

وأوضح أحمد طيب محمد، مدير قطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية أم القيوين، أن الدائرة أكملت استعداداتها لموسم الأمطار، كما وضعت خطة طوارئ عند نزول الأمطار، تبدأ مبكراً لضمان التجهيز الكامل ومجابهة أي حوادث متوقعة بالتنسيق المشترك بين جميع قطاعات الدائرة، لتتكفل كل منها بالمهام المنوطة من صيانة معدات وآلات وإعداد فرق .

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