برنامج التبادل المعرفي الحكومي يبحث الشراكة مع إثيوبيا

المصدر: دبي ـ البيان

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بحث وفد من برنامج التبادل المعرفي الحكومي ضمن زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين في التطوير والتحديث الحكومي.

في إطار جهود الجانبين لتفعيل وتوسيع محاور الشراكة التي تم توقيعها في أغسطس الماضي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتور أبي أحمد رئيس وزراء الجمهورية ووقعها معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وألمتسيهاي بولوس وزيرة شؤون مجلس الوزراء الإثيوبي.

5 ملايين مبرمج

وتركز محاور التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا، على تطوير العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتدريبية، وتشمل مجالات الأداء الحكومي وتطوير منظومة متكاملة لمتابعة المؤشرات الحكومية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير مدينة ذكية وبنية تحتية ممكنة، والخدمة المدنية، وبناء القدرات، والبرمجة بما في ذلك إطلاق مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي.

وقالت ألمتسيهاي بولوس وزيرة شؤون مجلس الوزراء في جمهورية إثيوبيا إن «دولة الإمارات تُعدّ من أسرع دول العالم تقدماً في كافة مجالات التنمية، كما أنها تؤمن بأهمية مشاركة قيمها الراسخة ورؤيتها للتقدم والازدهار مع العديد من الدول التي تربطها بها علاقات الصداقة والتعاون».

وأشارت إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إثيوبيا، في أغسطس الماضي، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي تتضمن تعزيز التعاون في توفير الإمكانات الفنية والمادية لدعم الطموح الإثيوبي في تطوير المدن الذكية.

كما تتضمن تسريع وتيرة الرقمنة والأتمتة، وتعزيز كفاءة عملية إصلاح الخدمات، وإنشاء نظام مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية.

تعزيز العلاقات

من جانبه أفاد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن الشراكة تعكس حرص حكومتي الإمارات وإثيوبيا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة المعارف والتجارب الحكومية في مختلف القطاعات، وتترجم دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي في نقل المعرفة ومشاركة التجارب الهادفة للارتقاء بالعمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.

وأفاد بأن توسيع الشراكات الدولية عموماً، وترسيخ أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية على وجه الخصوص، يمثل محوراً لتوجهات قيادة دولة الإمارات، ونهجاً راسخاً في رؤاها لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نموذج قائم على الشراكة الهادفة لتمكين المجتمعات من المشاركة في صناعة مستقبل أفضل.

تبادل معرفي

واجتمع وفد برنامج التبادل المعرفي خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع ألمتسيهاي بولوس وزيرة شؤون مجلس الوزراء الإثيوبي، حيث تم بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية ومحاور التعاون، والمشاريع والمبادرات الحيوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

كما اجتمع فريق التبادل المعرفي مع الماز ميسيلي وزيرة دولة في رئاسة وزراء جمهورية إثيوبيا وأعضاء فرق محاور التعاون من لجنة الخدمة المدنية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العمل والمهارات، ووزارة الحضر والبنية التحتية، لمناقشة تعزيز جهود تنفيذ محاور التعاون الثنائي.

وشهدت الزيارة عقد لقاء مع ناسيس شالي وزيرة السياحة الإثيوبية، لبحث أهم المبادرات السياحية، واستعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة في القطاع السياحي، كما تم عقد اجتماع مع لجنة الخدمة المدنية لمناقشة المبادرات الداعمة، إضافة إلى عقد اجتماع مع محمد الراشدي سفير دولة الإمارات في إثيوبيا لمناقشة آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية.

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