«الزمالة التقنية للشباب العربي» يناقش الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظم برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، التابع لمركز الشباب العربي، جلستين نقاشيتين خلال مشاركته في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2023»، لتعريف المشاركين بأحدث المهارات والمعارف والخبرات في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الكوكب، وكيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة اللغة العربية.

وأقيمت الجلسة الأولى تحت عنوان «تسخير التكنولوجيا من أجل مستقبل أكثر استدامة»، وقدمها المهندس يوسف عمورة الرئيس التنفيذي لشركة صقر، ومارتن ياتيس رئيس التكنولوجيا في شركة «إنجازات»، التابعة لشركة G42، أحد شركاء برنامج الزمالة التقنية في نسخته الثالثة.

وتحدث يوسف عمورة خلال الجلسة، عن التطبيقات التكنولوجية وآلية اختيار التكنولوجيا التي نحتاجها لتحقيق مفهوم الاستدامة للاستثمار بها، مؤكداً على ضرورة الاستثمار بالبيانات واستخدامها بشكل سليم.

و أكد مارتن، أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الاستدامة، مشيراً إلى أن جيل الشباب يجب عليه فهم الوضع الراهن، وكسب المهارات والمعرفة اللازمة.

اما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان «التحليل الآلي للغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، وقدمها عمار سوسو مهندس ذكاء اصطناعي، وخريج مبادرة الزمالة التقنية للشباب العربي في نسخته الثانية، وعضو مجلس شباب اللغة العربية، وأحمد عمار مساعد باحث في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وأدارت الجلسة فاطمة الحمادي كاتبة ومذيعة تلفزيونية.

وناقشت الجلسة أهمية التحليل الآلي للغة العربية وتطبيقاتها، وأبرز التحديات التي تواجه مطوري الذكاء الاصطناعي، الذين يعملون في مجال التحليل الآلي للغة العربية.

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