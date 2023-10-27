افتتاح مختبر تشخيصي في «الريف مول» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي مختبر «مركز بريمير» التشخيصي المتطور التابع لـ«مجموعة برايم»، في «الريف مول» بدبي.

والذي يضم أحدث التقنيات الطبية والتجهيزات الذكية المتقدمة، التي تدار بشكل آلي وبأقل مستوى للتدخل البشري.

وأشار الكتبي إلى الدور الكبير والمهم، الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص من المستشفيات والمراكز والعيادات والمنشآت التخصصية، التي تتكامل فيما بينها ممثلة قوة مهمة، مؤكدا ان هذا القطاع شريك استراتيجي للهيئة «وهناك اهتمام بنمائه وتطويره وتوسيعه. وتعرف المسؤول في في جولة في المركز الى الخدمات المتطورة، التي يقدمها وفق أحدث التجهيزات والتقنيات بتوظيف الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن مناخ الاستثمار الصحي المميز، الذي تتسم به إمارة دبي هو ما يحفز القطاع الخاص على التوسع في منشآته الطبية وتخصصاتها، وهو ما يجذب المؤسسات الصحية العالمية ومتعددة الجنسيات إلى دبي. من جانبه قال الدكتور جميل أحمد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «برايم» للرعاية الصحية: إن تدشين المختبر الآلي ل يمثل نقلة نوعية في تقنيات الرعاية الصحية بالمنطقة، وخطوة مهمة نحو الاعتماد على التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الطبية.

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